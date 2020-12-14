Португалец в компании Месси и Роналдо стал лучшим нападающим всех времени по версии французского издания.
Криштиану Роналду, Getty Images
14 декабря 2020, 23:41
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал признание его лучшим левым нападающим всех времен по версии France Football.
"Для меня большая честь войти в число 11 лучших игроков по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты...
Все эти игроки заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горжусь нахождением в компании столь выдающихся футболистов. Спасибо!", – написал Роналду в своем Instagram.