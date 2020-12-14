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Португалец в компании Месси и Роналдо стал лучшим нападающим всех времени по версии французского издания.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал признание его лучшим левым нападающим всех времен по версии France Football.

"Для меня большая честь войти в число 11 лучших игроков по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты...

Все эти игроки заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горжусь нахождением в компании столь выдающихся футболистов. Спасибо!", – написал Роналду в своем Instagram.