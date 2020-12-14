Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал признание его лучшим левым нападающим всех времен по версии France Football.

"Для меня большая честь войти в число 11 лучших игроков по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты...

Все эти игроки заслуживают моего уважения и восхищения, и я, очевидно, горжусь нахождением в компании столь выдающихся футболистов. Спасибо!", – написал Роналду в своем Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 