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Португалец интересуется боевыми видами спорта.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, какой спорт предпочитает смотреть по телевизору.

"Моя страсть – это футбол, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору.

Между просмотром футбольного матча, бокса или боя в UFC я предпочту бокс или UFC.

Когда я был в Манчестер Юнайтед, тренер боксировал со мной. Думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют твои чувства, ты учишься двигаться", – цитирует Роналду Goal.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал попадание в команду всех времен от France Football.