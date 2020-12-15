Португалец интересуется боевыми видами спорта.
Криштиану Роналду, Getty Images
15 декабря 2020, 10:47
Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, какой спорт предпочитает смотреть по телевизору.
"Моя страсть – это футбол, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору.
Между просмотром футбольного матча, бокса или боя в UFC я предпочту бокс или UFC.
Когда я был в Манчестер Юнайтед, тренер боксировал со мной. Думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют твои чувства, ты учишься двигаться", – цитирует Роналду Goal.
Ранее Криштиану Роналду прокомментировал попадание в команду всех времен от France Football.