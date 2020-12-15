Экс-форвард Интера и сборной Италии высказался об потенциалах бельгийца и поляка.
Кристиан Вьери, Getty Images
15 декабря 2020, 11:16
Бывший игрок сборной Италии Кристиан Вьери сравнил нападающего Баварии Роберта Левандовски и форварда миланского Интера Ромелу Лукаку.
"Если бы Лукаку играл за Баварию, он забил бы столько же голов, сколько и Левандовски.
Но Лева не забил бы так много, если бы играл за Интер", – цитирует Вьери Football Italia со ссылкой на твич-канал итальянца.
В текущем сезоне бельгиец забил 9 голов в 10 матчах Серии А, в то время как у поляка — 13 голов в 10 матчах Бундеслиги.
Ранее Лукаку заявлял, что входит в пятерку лучших бомбардиров мира.