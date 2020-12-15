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Экс-форвард Интера и сборной Италии высказался об потенциалах бельгийца и поляка.

Бывший игрок сборной Италии Кристиан Вьери сравнил нападающего Баварии Роберта Левандовски и форварда миланского Интера Ромелу Лукаку.

"Если бы Лукаку играл за Баварию, он забил бы столько же голов, сколько и Левандовски.

Но Лева не забил бы так много, если бы играл за Интер", – цитирует Вьери Football Italia со ссылкой на твич-канал итальянца.

В текущем сезоне бельгиец забил 9 голов в 10 матчах Серии А, в то время как у поляка — 13 голов в 10 матчах Бундеслиги.

Ранее Лукаку заявлял, что входит в пятерку лучших бомбардиров мира.