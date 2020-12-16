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Центральный защитник греческого АЕК поделился воспоминаниями о прошлых этапах карьеры, а также рассказал о своих амбициях на ближайшее будущее.

Накануне перенесенной игры его команды в рамках первого тура нового сезона греческой Суперлиги против Олимпиакоса, украинский центральный защитник АЕК Дмитрий Чигринский дал обширное интервью испанской газете La Vanguardia, рассказал об отдельных этапах своей карьеры, а также собственного взгляда на перспективы ближайшего будущего.

"Я в АЕК уже пятый сезон, но все еще не могу сказать, что я вернулся на свой достигнутый ранее уровень. Если учесть мой трансфер в Барселону, очевидно, что мой потенциал мог быть намного выше. Несмотря на это, АЕК — отличный клуб, а мне нравится греческий футбол.

"Нет смысла врать, что сейчас я на пике формы, — считает украинец, — Надо лишь учесть, что я потерял много времени на восстановление после травм. Я хочу вновь сыграть в Лиге чемпионов против сильнейших команд и футболистов, поэтому переход в АЕК — абсолютно верный шаг для меня".

Журналист сразу спросил у Дмитрия, распространяются ли его амбиции и на национальную команду, на что футболист сразу ответил: "Думаю, это закрытая для меня глава. Последний мой вызов в сборную произошел тогда, когда мне было 24 года. Затем, в 2018-м году мы показали отменный футбол на внутренней арене с Маноло Хименесом в качестве тренера, выиграв чемпионат.

Логично, что я ждал звонка от тренерского штаба. Но Шевченко занял правильную позицию, поддерживая более молодых футболистов. Мне уже 34 года, а они еще могут играть десятилетие", — подытожил Чигринский.

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