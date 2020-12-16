Хавбек не поможет своей команде на старте чемпионата.
Андрес Иньеста, getty images
16 декабря 2020, 12:58
Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста перенес операцию по восстановлению сухожилия на правом бедре, сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, испанский футболист пробудет в лазарете четыре месяца.
Отмечается, что Иньеста не сможет помочь своей команде на старте чемпионата, так как пропустит как минимум месяц после начала турнира.
В прошлом сезоне чемпионата полузащитник провел на поле 26 поединков, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.