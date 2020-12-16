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Хавбек не поможет своей команде на старте чемпионата.

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста перенес операцию по восстановлению сухожилия на правом бедре, сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, испанский футболист пробудет в лазарете четыре месяца.

Отмечается, что Иньеста не сможет помочь своей команде на старте чемпионата, так как пропустит как минимум месяц после начала турнира.

В прошлом сезоне чемпионата полузащитник провел на поле 26 поединков, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.