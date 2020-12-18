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Бывший игрок Карпат забил впервые с октября.

В матче 1/4 финала Кубка Либертадорес Ривер Плейт на выезде разгромил уругвайский Насьональ (2:6).

Первый мяч "миллионеров" оформил на свой счет Хорхе Карраскаль. Левый вингер принял мяч на фланге, легко разобрался с защитником и пробил точно в девятку ворот Луиса Мехии.

Отметим, что Карраскаль известен украинскому болельщику по выступлениям за львовские Карпаты.

Ривер Плейт по сумме дух игр обыграл Насьональ (2:8) и прошел в полуфинал турнира.