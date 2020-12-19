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На счету украинца три гола в последних трех поединках за венгерский клуб.

Украинский полузащитник Фехервара Иван Петряк отметился голом в матче 16-го тура чемпионата Венгрии против Кишварды (3:0).

26-летний украинец забил в начале второго тайма и удвоил преимущество своей команды (2:0).

В 14-м туре хавбек оформил дубль в ворота Будафока (4:1).

Для украинца этот гол стал седьмым в 19-м поединке текущего сезона, также на его счету результативные передачи.

Ранее Петряк делился мнением о чемпионате Венгрии, в котором выступает с 2018 года.