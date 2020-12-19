На счету украинца три гола в последних трех поединках за венгерский клуб.
Иван Петряк, ФК Фехервар
19 декабря 2020, 01:22
Украинский полузащитник Фехервара Иван Петряк отметился голом в матче 16-го тура чемпионата Венгрии против Кишварды (3:0).
26-летний украинец забил в начале второго тайма и удвоил преимущество своей команды (2:0).
В 14-м туре хавбек оформил дубль в ворота Будафока (4:1).
Для украинца этот гол стал седьмым в 19-м поединке текущего сезона, также на его счету результативные передачи.
Ранее Петряк делился мнением о чемпионате Венгрии, в котором выступает с 2018 года.