Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров подвел итоги 2020-го года для клуба.

- Можно ли сказать, что это был идеальный год для Ференцвароша?

– Если бы мы обыграли Ювентус, был бы еще лучше. Но клуб добился больших успехов в 2020-м году.

Больше всего мне запомнился домашний матч против Мольде. Благодаря ему мы сумели впервые за 25 лет выйти в группу Лиги чемпионов и сыграть против таких команд, как Барселона и Ювентус, – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Ранее Ребров прокомментировал поражение от киевского Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.