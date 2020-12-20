Венгерский клуб впервые за 25 лет пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Сергей Ребров, ФК Ференцварош
20 декабря 2020, 10:31
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров подвел итоги 2020-го года для клуба.
- Можно ли сказать, что это был идеальный год для Ференцвароша?
– Если бы мы обыграли Ювентус, был бы еще лучше. Но клуб добился больших успехов в 2020-м году.
Больше всего мне запомнился домашний матч против Мольде. Благодаря ему мы сумели впервые за 25 лет выйти в группу Лиги чемпионов и сыграть против таких команд, как Барселона и Ювентус, – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.
Ранее Ребров прокомментировал поражение от киевского Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.