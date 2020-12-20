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Также голкипер "сливочных" не попал в тройку лучших вратарей года по версии ФИФА.

Тьерри Куртуа, отец голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа, недоволен отсутствием своего сына в списке претендентов на приз лучшему спортсмену Бельгии.

"Я не понимаю, как мой сын не вошел в число номинантов на звание лучшего спортсмена года.

Я считаю, что в Бельгии не проявляют достаточного уважения к нашим великим спортсменам. Нам больше нравится обращать внимание на чьи-то поражения. Кто-то даже ждет их, притаившись за углом, но нужно сказать, что такое случается нечасто.

Тибо всегда будет источником нашей гордости. Могу сказать, что мы всегда поражаемся тому, что он делает. Он постоянно показывает то, чего не ждешь от него. Например, вспомните его сэйв в недавней игре против Атлетика, – цитирует Тьерри Куртуа Marca со ссылкой на интервью L’Avenir.

Также напомним, что в состав лучшей команды года по версии ФИФА вошел вратарь Ливерпуля Алиссон, а приз The Best лучшему голкиперу мира получил голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер.

В сезоне-2019/20 Тибо Куртуа стал чемпионом Ла Лиги и выиграл Суперкубок Испании в составе Реала.