На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов в уходящем году, которая проходит под эгидой Международной федерация футбола (FIFA), был определен футболист, который, по мнению организаторов, заслужил получить звание Лучший голкипер года.

На изначальной стадии голосования был выделен перечень из шести кандидатов, в число которых вошли голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер, Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико), Тибо Куртуа (Реал), Кейлор Навас (ПСЖ), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

В финальную часть попали лишь трое: Алиссон Беккер, Мануэль Нойер и Ян Облак.

Среди них опрошенные назвали лучшим стража ворот действующего чемпиона Германии Мануэля Нойера, который вместе с командой сумел собрать все трофеи на внутренней арене (немецкая Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии), а также победить в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке Европы.

