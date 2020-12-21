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Наставник венгерского Ференцвароша поделился воспоминаниями о баталиях против туринского Ювентуса в текущей Лиге чемпионов.

Венгерский чемпионат постепенно уходит на зимнюю паузу, поэтому журналисты локального ресурса Sport365.hu обратились к главному тренеру действующего чемпиона страны, Ференцвароша, украинцу Сергею Реброву с просьбой дать оценку выступлениям его команды в осенней части сезона.

Наставник отметил, что горд своими подопечными, которые сумели впервые за последние 25 лет пробиться на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, однако не намерен давать им спуску во второй половине сезона.

"Игроки прекрасно знают, что для меня важны две вещи: понимание игры и большой объем работы. По отдельности от этих пунктов нет никакого толку. Если вы бегаете без толку по полю — вы не спортсмен. Если вы не помогаете команде — ваши знания тактики никому не нужны", — такого мнения придерживает 46-летний украинский специалист, отмечая, что каждый игрок в его команде знает, что от него ожидают увидеть по ходу поединка.

Вспомнил Ребров и об удачном выступлении Ференцвароша в гостевом поединке против туринского Ювентуса, в котором "зебрам" удалось вырвать победу лишь в концовке (2:1). "Приятно было видеть зле лицо Роналду от того, что они не выдерживают наш темп. Позже я объяснил ребятам: нет смысла в том, что кто-то один хорош индивидуально, если он играет за большие деньги, если соперник напротив был действительно лучше и заслуживал набрать хотя бы одно очко".

"Самое важное в работе тренера — поиск мотивации для игроков. Я проанализировал многие методы Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа или Арсена Венгера, прежде чем нашел свой собственный путь, по которому я хотел двигаться вперед", — рассказал наставник Ференцвароша.

Ребров также раскрыл определенные детали его контракта с клубом: "Моя базовая зарплата не очень высока, но я настаивал на получении определенных бонусов — в случае успеха, клуб должен вознаградить его тренера. Футбол, давайте посмотрим правде в глаза — бизнес, и вот как он должен работать везде — если вы хотите больше, работайте усерднее".

Один из лучших главных тренеров Украины на данный момент вспомнил и о периоде из своего детства, когда он со своей семьей проживал в Горловке (Донецкая обл.): "В моем родном городе были фабрики, все было окружено серостью, футбол был для меня единственным шансом уехать оттуда", — сказал Ребров, уточнив, что также пробовал себя в баскетболе, волейболе и балете. По поводу последнего, Сергей со смехом уточнил, что таким образом просто избегал необходимости делать домашние задания для школы.

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