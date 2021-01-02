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Football.ua делится своими ожиданиями от нового года.

Минувший год все-таки принес больше негатива футбольному миру. Постоянные заболевания, переносы матчей и карантины выбили из привычной колеи. Можно смело сказать, что прошедший год был полон неожиданностей, а потому после него хочется, чтобы в 2021-м все было немного спокойнее и по плану!

Редакция Football.ua выделила события нового года, которые, по нашей версии, станут самыми ожидаемыми. От возвращения болельщиков на трибуны до удачного выступления сборной Украины на Евро-2020, от успехов наших парней в европейских клубах до новых трансферов Шахтера, от борьбы до последнего в УПЛ между Шахтером и Динамо до их же возможного сражения в Лиге Европы.

Болельщики вернутся на стадионы

Коронавирус уже всем успел очень сильно надоесть и, безусловно, одним из самых ожидаемых событий грядущего года станет возможность вновь наблюдать за футболом с трибун стадиона. Болельщики вновь смогут прийти на футбольную арену и поддержать свою любимую команду — то, чего так сильно не хватает сейчас.

Не стоит забывать, что и футболисты страдают без зрителей и поддержки. Очень непривычно смотреть матчи Лиги чемпионов или АПЛ, когда слышно подсказки тренерского штаба и переговоры футболистов на поле.

Украина выиграет апелляцию по матчу против Швейцарии

Сборная Украины не смогла сыграть против Швейцарии в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги наций. Врач Люцерна отправил нашу сборную на карантин в полном составе, а футбольные суды решили исход дела в пользу соперника, постановив, что сборная Украины потерпела техническое поражение.

Футбольные власти Украины, в свою очередь, подали апелляцию и довольно уверенно заявляют, что не все потеряно. Очень хочется, чтобы справедливость (по крайней мере в наших глазах она выглядит таковой) восторжествовала и подобные форс-мажорные обстоятельства разрешались лишь на футбольном поле.

Чемпионская интрига в УПЛ продлится до самого конца

Текущий сезон в чемпионате Украины уже обещает быть одним из самых интересных за последние годы. Шахтеру не удалось традиционно стать зимним чемпионом. "Горняки" отстали от Динамо во главе с Мирчей Луческу на один балл. Очень хочется, чтобы интрига в чемпионате продержалась до последнего тура.

Обе команды вышли в еврокубковую весну, а потому уже в марте им придется ротировать состав в чемпионате Украины, что может привести к потере очков. Конечно, ждать, что к борьбе за чемпионство подключится еще одна команда не стоит. Борьба за золотые медали традиционно развернется между Шахтером и Динамо.

Сборная Украины успешно выступит на Евро-2020

Андрей Шевченко провел отличную работу со сборной Украины, и не нужно быть сильно проницательным, чтобы увидеть ее результаты. Наша национальная команда действительно показывает привлекательный футбол и может бороться с самыми сильными командами, что уже не раз продемонстрировала в отборе на Евро-2020 и в Лиге Наций.

Если все ключевые футболисты сборной Украины обойдутся без травм, а также будут получать необходимую игровую практику, то форум имеет все шансы стать историческим для команды Андрея Шевченко. Те матчи, которые сборная проведет на Евро-2020 объединят всю Украину вокруг одной мечты.

Атлетико выиграет Ла Лигу

Много можно говорить о гегемонии Ювентуса или Баварии, но в Испании специфика подобного вопроса несколько иная — чемпионство традиционно между собой разыгрывают Реал и Барселона, но в этом сезоне Атлетико выдал очень уверенный старт и вполне может повторить подвиг, отобрав чемпионское звание у двух главных грандов.

В последние сезоны появилось ощущение, что Диего Симеоне несколько иссяк во главе "матрасников" и его идеи перестают работать. Нельзя сказать, что в Лиге чемпионов команда выступила успешно в групповом этапе, но в чемпионате Испании все идет замечательно.

Шахтер и Динамо встретятся в финале Лиги Европы

Сложно в это поверить, но это было бы большим прорывом для украинского футбола. Даже если опустить проблемы с рейтингом ассоциаций, которые могут привести к потере гарантированного места в групповом этапе Лиги чемпионов, то очень хотелось, чтобы наши команды прошли как можно дальше и подарили праздник украинским болельщикам.

Шахтер и Динамо уже однажды встречались в полуфинале Кубка УЕФА в 2009 году, когда турнир в итоге выиграли "горняки" под руководством Мирчи Луческу. На фоне серьезного соперничества в чемпионате хотелось, чтобы киевляне и дончане показали себя в Лиге Европы.

Месси покинет Барселону

Лионель Месси пережил тяжелые времена в Барселоне. Аргентинец очень хотел уйти во время прошлого межсезонья, но не решился погрузиться в судебные разбирательства. Месси остался в клубе, но публично раскритиковал руководство. Понятно, что желающих заполучить Лионеля бесплатно будет достаточно, но каков реальный набор возможных вариантов?

В прессе шла речь о Манчестер Сити, а также об Интере. Пеп Гвардиола может быть важным аргументом при переговорах, а Лионель станет недостающим элементом механизма, который поможет выиграть Лигу чемпионов — то, о чем уже давно мечтают в "голубой" части Манчестера.

Именитые тренеры вернутся к работе

На первый взгляд, на трансферным рынке довольно мало хороших тренеров, которые могут возглавить топ-клуб. Пари Сен-Жермен расстался с Томасом Тухелем — данный специалист, кажется, недолго будет без работы, ведь ходят слухи о скором увольнении Микеля Артеты и Фрэнка Лампарда.

Также не стоит забывать и о Маурисио Почеттино с Массимилиано Аллегри. Аргентинец, кажется, уже одной ногой в Пари Сен-Жермен, а вот Аллегри ждет, когда освободится место в Интере или Арсенале. Итальянец уже ранее заявлял о том, что учит английский язык, а потому стоит ждать его в АПЛ.

Арсенал завершит перестройку до того, как вылетит в Чемпионшип

О трудностях Арсенала уже приходится говорить не первый год. Приход Микеля Артеты, казалось, вдохнул в команду новую жизнь, но со временем "канониры" вновь вернулись к неудачным результатам и идут в нижней части турнирной таблицы.

В прессе ходят слухи о том, что испанец может покинуть команду уже в ближайшее время, а его заменит Томас Тухель или Массимилиано Аллегри. Конечно, слова про Чемпионшип — больше шутка, но довольно грустная. Перестройка в стане "канониров" затянулась. Пригласить топовых футболистов не удается, а те, что есть, теряют веру в проект.

Шахтер купит нападающего и "готового" защитника

Довольно редко приходится говорить о трансферной политике Шахтера в негативном ключе, однако есть несколько позиций, которые вызывают большие вопросы. В первую очередь, речь идет о позиции нападающего, где нет ни одного футболиста хорошего уровня помимо Мораеса. Если Жуниор получает травму, то заменить его некому.

Также речь идет о позиции центрального защитника. Конечно, есть сыгранная пара Кривцов-Матвиенко. Первый немного сдает, а Матвиенко играет нестабильно. Хочолава не вызывает доверия, несмотря на хорошие матчи в Лиге чемпионов. Бондарь и Витао выглядят хорошими футболистами в будущем, но им бы не помешал опытный партнер, у которого можно многому научиться.

Гегемония Ювентуса наконец подойдет к концу

Не то, чтобы мы хотели провала Пирло и его парней. Нет. Андреа вызывает лишь положительные эмоции и хочется пожелать ему удачи на тренерском пути, но Ювентус слишком долго удерживает золото чемпионата Италии и очень хотелось бы увидеть на вершине другую команду, тем более в этом сезоне есть интересные варианты.

В первую очередь, речь идет о Милане, который показывает отличные результате на старте сезона и уже можно говорить о возвращении грозной силы. Также не стоит забывать, что Антонио Конте и Интер сделают все для того, чтобы выиграть чемпионство — единственный турнир, который имеет серьезный вес для них.

Лунин и Зинченко перестанут сидеть на скамейке запасных, а Малиновский станет лидером Аталанты

Украинские футболисты, которые выступают за ведущие клубы Европы, переживают не лучшие времена. Лунин вернулся в Реал, но просиживает без игровой практики, а Зинченко больше не является даже игроком ближайшего резерва. Малиновский, в свою очередь, не может стать лидером Аталанты, попадая то в основу, то в запас.

Объективно, Александру Зинченко будет очень трудно стать основным игроком Манчестер Сити. Наверное, стоит думать о статусе важного игрока в другом клубе. Лунину же тоже лучше уйти в аренду, если будет вариант, где он сможет получать игровую практику в команде хорошего уровня. Малиновский, в свою очередь, имеет все шансы стать ключевым игроком после ухода Алехандро Гомеса.

Ярмоленко сменит клуб

Андрей Ярмоленко удостоился отдельного внимания, ведь ему уж точно следует сменить клубную прописку. Вингер не является основным футболистом Вест Хэма, а его высокая заработная плата — аргумент для руководства в пользу продажи опытного футболиста. Ярмоленко нужен сборной Украине на грядущем Евро-2020, а Андрею нужна игровая практика.

Среди претендентов на украинца фигурировал Эвертон, но слабо верится, что он сможет стать основным игроков в таком крепком составе. Наверное, больше стоит задумываться о турецком чемпионате или более слабых командах Англии и других лиг.

Кто-либо сумеет навязать конкуренцию Баварии в Лиге чемпионов

Непростой и неоднозначный 2020-й год точно запомнится поклонникам мюнхенской Баварии, ведь гегемония "Красной машины" распространилась за пределы родной для нее страны впервые с триумфального сезона 2012/13. Коронавирус COVID-19 не сумел сломить "Звезду юга" в ее намерении вновь поднять над головой главный клубный трофей старого света, однако в новом футбольном году коллектив Ханса-Дитера Флика будет ожидать совершенно иное приключение — титул необходимо защищать.

После завершения группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов, можно точно утверждать, что свой "криптонит" Бавария еще не встретила. При всем уважении к римскому Лацио, не верится, что коллектив Симоне Индзаги сможет стать камнем преткновения для "красных" на стадии 1/8 финала, хотя записывать в досрочные участники 1/4 финала ни одну из команд заранее не стоит.

Впрочем, не отметить факт крайне удачного жребия для мюнхенской команды не отметить нельзя. Из оставшихся 14 команд, на момент наступления 2021-го года, наивысшими шансами, согласно мнению букмекерских контор, обладают английские Манчестер Сити и Ливерпуль, французский ПСЖ, туринский Ювентус, мадридский Реал и лондонский Челси. Остальные команды никто и не думает списывать со счетов, просто для наглядности взята "явная" пятерка конкурентов команды Флика.

Объединяющий фактор для выше перечисленных коллективов — сложный соперник уже в первом раунде плей-офф. Боруссия из Менхенгладбаха уже показала, что строгое силовое построение вполне способно взять верх над техникой и точностью комбинаций, поэтому Манчестер Сити точно будет непросто. Ливерпуль явно испытает определенные проблемы в игре против РБ Лейпциг, в спаренном противостоянии с которым фаворита определить заблаговременно практически невозможно.

Действующие чемпионы Франции в непонятно каком состоянии будут играть против испытывающей схожие чувства команды Рональда Кумана. Мадридский Реал будет противостоять Аталанте, которая может и не успеть перестроиться под возможный уход Алехандро Гомеса. А лондонский Челси сразится с крайне амбициозным в этом сезоне Атлетико. Лишь подопечные Андреа Пирло имеют неплохие перспективы на проход, если им удастся с честью пройти битву с португальскими "драконами" в их логове.

В конечном итоге, имеем достаточно прагматичную ситуацию, когда до четвертьфинальной стадии могут дойти далеко не все фавориты. Такая же участь может настигнуть и Баварию, справедливо отметите Вы, и будете совершенно правы. Однако, из всех перечисленных претендентов именно коллектив Флика выглядел наиболее стабильно на всем временном промежутке нового сезона.

"Красные" даже умудрялись совершать осечки там, где этого от них ждали: 4:1 от Хоффенхайма на выезде сразу после победы в Суперкубке Европы-2020 были этому ярким примером. Или же — последняя игра календарного года в гостях у леверкузенского Байера (2:1), ставшая наглядной демонстрацией прагматичного подхода от уверенного в своих способностях коллектива. В это же время, новостная лента, особенно под конец года, регулярно сотрясалась от новостей об очередной неудаче на внутренней арене от одного из конкурентов мюнхенцев.

Безусловно, стоит учитывать и появление "обстоятельств непреодолимой силы" со стороны, которые естественно могут настигнуть команду на более поздних этапах сезона. Но стоит также не забывать, что в составе Баварии есть несколько игроков национальных сборных, которые претендуют на удачное выступление на грядущем чемпионате Европы-2020. Логично, что успех на клубном уровне может в последствии заметно повысить их шансы на получение Золотого мяча. Если, конечно, France Football не придумают повод в очередной раз его не вручать.

Традиционное "Packmas!" от Баварии, как сокращение от немецкой фразы "Packen wir es" (аналог в русском — "С собой заверните!"), будет сопровождать поход команды к защите европейского титула. Или кто-то настойчиво решит вмешаться?