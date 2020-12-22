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Финал юниорского чемпионата страны завершился дракой игроков Атлетико Паранаэнсе принимал Флуминенсе.

В Бразилии состоялся финальный поединок юниорского чемпионата страны среди команд U-17, в котором Атлетико Паранаэнсе сошелся в противостоянии с Флуминенсе.

Заключительные минуты матча заставили всех отложить футбол на второй план, ведь между футболистами завязалась массовая драка. В компенсированное ко второму тайму время игрок Флуминенсе, лежащий на газоне, ударил ногой футболиста Атлетико Паранаэнсе. Это и стало причиной дальнейших беспорядков на поле.

PUTA QUE PARIU VOADORA NA CARA pic.twitter.com/hcZrd2GuFj — Brendo (@BreHenrique_) December 21, 2020

Разнимать игроков пришлось не только сотрудникам стадиона, но также представителям двух клубов и судейской бригаде. По информации бразильских СМИ, красную карточку по итогам произошедшего получило девять футболистов.

Позже массовую потасовку удалось остановить, и поединок продолжился. Финальный свисток зафиксировал победу Флуминенсе со счетом 2:1.

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