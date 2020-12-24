Другое

Football.ua расскажет о матчах-сенсациях уходящего года.

Как бы это банально и заезжено не звучало, 2020-й стал удивительным во многом, и футбол не стал исключением. К трибунам без зрителей мы уже, к сожалению, привыкли (и искренне надеемся, что скоро начнем отвыкать), но сегодня поговорим о самых неожиданных результатах, которые мы увидели в этом високосном году. Не сказать, что их было больше, чем во вполне спокойных 2018-ом и 2019-ом, но подвести некие итоги нужно в любом случае.



И сразу оговоримся: у всех понимание сенсационности свое (и лишь в некоторых случаях оно неоспоримо), да и уместить все в один текст было бы просто невозможно.

29.02, Уотфорд – Ливерпуль 3:0

Единственный докарантинный матч нашей статьи. И вообще, какой же опус о високосном годе без 29 февраля?! Да никакого! Тем более, именно в этот день Ливерпуль потерпел первое поражение в прошлом сезоне, и оно похоронило все мечтания болельщиков сразу двух клубов – самого Ливерпуля и Тоттенхэма о кончине единоличного рекорда лондонского Арсенала образца розыгрыша 2003/2004. Те легендарные венгеровские "канониры" так и остались единственными беспроигрышными, а команда Юргена Клоппа успела в минувшем сезоне проиграть еще дважды.

Хотя все мы прекрасно знаем, что ни один фактор, включая карантин, уже был не в состоянии помешать "красным" впервые за 30 лет выиграть первенство, и впервые в истории именно АПЛ, а "шершням" – вылететь в Чемпионшип с предпоследнего места.

14.08, Барселона — Бавария 2:8

Бавария проводила прошлую кампанию на феноменальном уровне, поэтому даже накануне противостояния с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов явным фаворитом считался именно мюнхенский гранд. Впрочем, подопечные Ханси Флика подтвердили свой статус, что мало кого могло удивить. А вот что действительно удивило и создало повод для многочисленных шуток и колкостей в сторону "сине-гранатовых" — итоговый счет матча.

8:2! Какие-то комментарии излишни... Бавария была значительно сильнее соперника, поэтому превратила тот вечер Марка-Андре тер Штегена в настоящий ад. Пусть футболистам Барселоны и удалось дважды поразить ворота соперника, при этом первый из этих мячей стал автоголом Давида Алабы, но избежать нескромного счета им было не суждено. Позже каталонскому клубу предстояло пережить другие проблемы и скандалы, но уже на уровне "кабинетов", а Баварию ожидали победа в Лиге чемпионов и второй требл в истории.

15.08, Манчестер Сити – Лион 1:3

Этот матч ¼ финальной пульки Лиги чемпионов удивил многих. Да, все еще не отошли от вчерашнего выноса Баварией Барселоны, но там удивительным был не исход поединка (его как раз таки все вполне ожидали), а счет. Тут же команда Хосепа Гвардиолы была однозначным фаворитом, но французская команда использовала едва ли не все свои моменты, умело пользуясь контратаками и выбеганиями Эдерсона попить кофе, а "горожане" могут сваливать все лишь на себя и не попавшего в пустые ворота при счете 1:2 Рахима Стерлинга.



Шанса отомстить за родную команду Пеп не получил, да и с такой Баварией сильно сомневаюсь, что он бы им воспользовался. Лион, к примеру, влетел мюнхенцам 0:3, и повторения финала Кубка французской лиги в финале ЛЧ не случилось. Подопечные Руди Гарсии и так, признаемся, прыгнули выше головы, пройдя сначала Ювентус, а потом Ман Сити.

27.09, Хоффенхайм – Бавария 4:1

Обыграть нынешнюю Баварию – это в принципе что-то из области фантастики, однако Хоффенхайму это удалось, да к тому же с разгромным счетом. Этот сентябрьский вынос мюнхенцев во втором туре нынешнего чемпионата и доселе является единственным поражением Ханси Флика в роли главного тренера клуба!



Стоит признать, что самым красивым мячом в игре отметился как раз игрок команды гостей Йозуа Киммих, сокративший до минимум отставание в счете, хотя последний гол хозяев, когда они дважды падали, но при этом вставали и продолжали атаку аж до третьего падения после фола Нойера и назначенной "точки" – достоин всяческих похвал, как и вся игра команды Себастьяна Хенесса.

04.10, Астон Вилла – Ливерпуль 7:2

И снова Ливерпуль!

Результат матча, конечно, неожиданный, но в первую очередь удивил счет. Астон Вилла начала сезон настолько бодро, что некоторые уже начинали проводить параллели с легендарным Лестером 2015/2016, но в любом случае забить ТАКОМУ Ливерпулю семерку стоит воспоминаний на долгие годы.



Как и в случае поединка Баварии с Хоффенхаймом, это поражение для "мерсисайдцев" так и остается единственным в этом чемпионате. Ну а провалы в обороне команды Юргена Клоппа словами описать сложно, к тому же их ворота защищал Адриан, ставший для "скаузеров" после ответной игры 1/8 ЛЧ с Атлетико настоящим продолжателем "великого дела" Лориуса Кариуса.

13.10, Украина – Испания 1:0

А теперь к максимально приятному! Все ж вы помните, как наша сборная из-за коронавируса была лишена почти всех игроков Шахтера и не только, как влетела в товарняке 1:7 французам, как, пусть и с боем, но проиграла немцам, и наконец – как одержала эту большую победу?!



Наиболее неожиданным тут как раз стало то, через какие перипетии прошла наша команда за ту неделю, чтобы достичь подобного результата благодаря единственному голу Виктора Цыганкова.



Говорят, Динамо на групповом этапе главного турнира Европы сыграло неудачно… вроде да, но ведь в этой победе огромная заслуга киевского клуба – в старте вышло шестеро действующих киевлян (а еще один вышел на замену и забил победный мяч) и трое бывших. Да, не будем брать на душу грех и делить сборную по клубам, но ведь в контексте такой игры упомянуть об этом стоит.

В общем, за "Цыниковых" и прочие издевательства над фамилиями украинских футболистов наши испанские коллеги из "Марки" были наказаны по полной программе. Пусть в итоге врач швейцарского кантона и лишил нас элитного дивизиона Лиги Наций…

21.10, Реал – Шахтер 2:3

И снова коронавирусный привкус в дуэли украинцев против испанцев, только теперь уже в другой столице. Та победа Шахтера без не имеющих права играть и едва выздоровевших игроков вообще не вписывалась в какие-либо логические рамки, а тем более в них не вписывался счет 3:0 к перерыву. Во втором тайме "галактикос", которые, будем честны, тоже вышли не самой-самой основой, но в значительно более оптимальном составе, чем "горняки", сделали разрыв в счете минимальным, а в конце даже установили на табло паритет, правда VAR к команде Зинедина Зидана был беспощаден.

Вообще, конечно, если вспоминать каждое поражение двух испанских грандов в этом году, то мы закончим с текстом на следующее утро, но это среди всех выделяется "ковидным" состоянием соперника.

04.11, Истанбул Башахшехир – Манчестер Юнайтед 2:1

Нынешний МЮ, конечно, может подарить нам всем массу различных приколов, но поражение от турецкой команды все равно никак не вписывалось в здравый смысл. В Манчестере, правда, случился реванш со счетом 4:1, та и в итоге "манкунианцы" хоть в Лигу Европы выбыли, тогда как Истанбул – долой из еврокубков.

11.11, Франция – Финляндия 0:2

Вроде как и товарняк, но разве часто неосновной (!!!) состав финнов обыгрывает чемпионов мира на выезде?! Пусть даже тоже вышедших на матч без многих звезд, хотя все мы прекрасно знаем, что у Дидье Дешама состава три можно вполне себе называть оптимальными.



И да, второй гол скандинавов обязательно гляньте – шедевр же!

А вообще, конечно, нам подобное упоминать не очень – сборная Украины своей вариацией не самого лучшего состава проиграла в пригороде Парижа 1:7, хотя у нас есть железный аргумент в виде того, как мы потом сыграли с испанцами! То поражение и извлеченные из него уроки были нацелены на ближайшее киевское будущее, о чем и сказано выше.

Глеб Скрипченко, Football.ua