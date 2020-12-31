Другое

Football.ua рассказывает о главном в уходящем голу.

Подходящий к концу год надолго останется в нашей памяти и с хорошими моментами, и с плохими. Вышло очень насыщенно, событийно и, как кажется, по крайней мере, в это хочется верить, неповторимо. Football.ua собрал главные события 2020-го года для вас.

Луческу возглавил Динамо

Год, который подходит к концу, удивил далеко не раз. Кто бы мог подумать, что Мирча Луческу когда-то возглавит Динамо? СМИ связывали румынского специалиста с киевлянами далеко не раз, но каждый из них выглядел каким-то нелепым и не укладывающимся в голове. Сколько конфликтов и высказываний в прессе было между сторонами? Но Игорь Суркис все-таки рискнул.

Конечно, с точки зрения уровня тренерской работы рисков никаких не было. Румын без доли сомнения превосходил в качестве и Александра Хацкевича, и Алексея Михайличенко. Другой вопрос — как такой переход будет воспринят остальными. В первую очередь, речь идет о поклонниках Динамо. В особенности о тех, которые переоценивают свою важность — ультрас.

Протесты, горящие фото Мистера, нелицеприятные плакаты и кричалки - все это было и, видимо, будет продолжаться. Стоит сказать, что подобное развитие событий не понравилось и Шахтеру, где очень ревностно восприняли решение своей легенды возглавить заклятого врага. В любом случае, от этого неоднозначного перехода выиграло и Динамо, и украинский футбол.

Украина — Испания

Последние матчи национальной сборной в этом сезоне были очень стрессовыми и уникальными. Украина потеряла множество основных игроков, а на носу были поединки с Германий и Испанией. И все это после унизительного поражения от сборной Франции со счетом 1:7, когда в заявку пришлось включать даже Шовковского.

Однако подопечные Андрея Шевченко показали неимоверную силу воли и то, что они настоящая команда. Перед матчем журналисты испанской Marca показали с вое пренебрежение в адрес сборной Украины, перепутав фамилии более пяти футболистов нашей команды, но именно "Циников" после передачи Ярмоленко не оставил шансов Де Хеа и принес нашей сборной победу.

Это было очень важным моментом для нашего футбола и страны в целом в столь непростой год. На фоне всего происходящего вокруг было приятно в очередной раз понять, что наша команда сделала качественный скачок и может тягаться с грандами игры №1, а кадровые проблемы лишь разбудили характер наших парней.

Швейцария — Украина

Другой поединок Лиги наций прошел под знаком "минус". Сборная Украины приехала на заключительный поединок группо вого этапа Лиги наций в Швейцарию, где произошла уже привычная ситуация — несколько положительных тестов на коронавирус. Казалось бы, что тут такого? На первый взгляд ничего, но врач Люцерна решил, что такой расклад угрожает здоровью населения города и отправил всю нашу делегацию на карантин.

Можно долго спорить относительно того, кто в этой ситуации виноват, но даже глядя на произошедшее с холодной головой, не до конца понятно, что же побудило соответствующие органы присудить сборной Украины техническое поражение. Понятно, что впереди нас еще ждет рассмотрение апелляции от УАФ, но пока что данное событие вызывает лишь неимоверный негатив.

В следующем году есть непреодолимое желание встретиться со сборной Швейцарии, допустим, в плей-офф чемпионата Европы, чтобы на футбольном поле показать, чего стоит наша команда. Также не самыми приятными словами вспоминается Серхио Рамос, который не забил два пенальти в матче со швейцарцами — при лучшей реализации игра Украины в шестом туре не имела бы турнирного значения.

Две победы Шахтера над Реалом

И сно ва поговорим о делах клубных. Шахтер по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов получил в соперники Реал, Интер и Боруссию М. Казалось, что "горняки" будут решать судьбу путевки в Лигу Европы с представителем Германии, но оказалось все совсем иначе. Шахтер таки попал в Лигу Европы, но за бортом евровесны остался Интер.

О проти востоянии "горняков" с Боруссией М мы тактично умолчим, а отметим большой триумф как для Шахтера, так и для украинского футбола. Подопечные Луиша Каштру с огромным количеством кадровых проблем приехали в Мадрид. Все ждали разгрома чемпиона Украины, но Реал получил три мяча в первой половине игры, которая стала для них "холодным душем".

Понятно, что неудачу можно было списать на недооценку соперника, а потому ко второму поединку мадридцы подходили с куда большей концентрацией, однако вновь потерпели поражение. Шахтер грамотно выстроил оборону и здорово воспользовался пространством, которое предоставил соперник. Обе победы войдут в историю украинского футбола и еще долгое время будут солидным аргументом поклонников Шахтера в спорах с лагерем Динамо.

Бунт Месси

Лионель Месси летом этого года у ведомил руководство о желании покинуть клуб, хотя ранее не было сомнений, что аргентинец завершит карьеру в стане "сине-гранатовых". Месси не нравился скандал с травлей лидеров команды в соцсетях, увольнение Вальверде посреди сезона, высказывания Абидаля в прессе, а последней каплей стало поражение от Баварии в Лиге чемпионов.

Аргентинский нападающий даже бойкотировал тренировки и требовал отпустить его. Соглашение футболиста и клуба предусматривает разрыв контракта по просьбе игрока, но лишь в том случае, если он уведомит о таком желании в определенные сроки, которые из-за пандемии коронавируса не имели ничего общего с датами окончания сезона.

После очень волнительных дней Ла Лига заявила, что Месси не может разорвать контракт с Барселоной, а потому аргентинец решил не воевать в судах, высказавшись о ситуации в клубе.

"Я был недоволен ситуацией и действительно хотел уйти. Мне это не позволили сделать, поэтому я остаюсь в Барселоне, чтобы не погрязнуть в судах. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа".

Отмена церемонии вручения Золотого мяча

Реалии футбола приучили к тому, что "крутость" футболиста меряется Золотым мячами. В эпоху Роналду и Месси церемония вручения Золотого мяча проходила довольно однообразно, однако 2020 был близок к тому, чтобы удивить в очередной раз - все шло к тому, что ни португалец, ни аргентинец не получат почетную награду.

Большинство экспертов склонялось к тому, что приз получит нападающий Баварии Роберт Левандовски. Итоги церемонии The Best от FIFA стали лишь еще одним аргументом в пользу поляка, который, определенно должен быть расстроен, что в этом году Золотой мяч так никому и не вручили. Слабо верится, что он вновь сможет претендовать на столь значимую награду.

Перенос чемпионата Европы-2020

За вершением сезона-2019/20 должен был стать чемпионат Европы-2020, от которого у украинских болельщиков были большие ожидания. Подопечные Андрея Шевченко квалифицировались на турнир, выиграв свою группу, в которой также была сборная Португалии, и сделали серьезное заявление всем остальным, что с нами нужно считаться.

Было видно, что план Андрея Шевченко срабатывает от матча к матчу. Роман Яремчук отлично справляется со своими прямыми обязанностями и успевает помогать обороне. Центр поля в лице Тараса Степаненко, Александра Зинченко и Руслана Малиновского работает словно дорогие, уж простите, швейцарские часы.

Оборона стала одной из лучших в рамках отборочного цикла, а Андрей Пятов провел стадию турнира практически без ошибок и с огромным количеством спасений. Конечно, перед турниром было несколько неприятных травм, в том числе и у Яремчука, но состязание все равно был очень многообещающим. Такие форумы - всегда праздник футбола.

Уничтожение Барселоны Баварией

Самым зрелищным матчем прошлого розыгрыша Лиги чемпионо в стала встреча Баварии и Барселоны на стадии 1/4 турнира. Мюнхенцы открыли счет уже на четвертой минуте, затем был автогол Алабы и еще три мяча от подопечных Флика за буквально десять минут — на исходе получаса игры счет уже был разгромным, что вызывало серьезные вопросы относительно прохода Барселоны в следующую стадию.

Чуда во второй половине игры не произошло. Барселона получила еще четыре гола, забила один и бесславно покинула турнир. Крупные поражения уже стали традицией "сине-гранатовых" при вылете из Лиги чемпионов. Кажется, Барселоне нужна перезагрузка по всем направлениям и первые шаги для этого сделаны.

Данный поединок еще не раз будет вспоминаться и абсолютно точно попадет в ту саму коллекцию "золотых" матчей. Подопечные Флика очень легко справились с именитым соперником и лишний раз подчеркнули свои амбиции относительно завоевания титула, который в конечном итоге именно им и достался.

Футбол без зрителей

2020-й год приучил нас, нет уж, заста вил взглянуть на футбол пусть не по-новому, но не оставил особой альтернативы. С приходом коронавируса в нашу жизнь такая доступная ранее возможность купить билет на стадион и вдохнуть атмосферы футбола перестала быть доступной. Конечно, это если смотреть на ситуацию со стороны зрителя.

Футболисты и тренеры страдают не меньше фанатов — для кого теперь играть? Абсолютно пропал фактор домашнего поля. Трибуны больше не заряжают эмоциями, толкая на большие подвиги. Интересно послушать о чем говорят тренерский штаб и футболисты во время матча. Украинский футбол, безусловно, реже радует содержательными беседами, но и у них есть свой шарм. Жаль, что Виталий Кварцяный сейчас не тренирует, было бы любопытно.

Очень хочется, чтобы все наладилось, стадионы вновь наполнились людьми, а матчи проходили под скандирование с трибун и, чтобы было настолько горячо, что футболисты не слышали даже самих себя.

Смерть Диего Марадоны

На верное, до эпохи Роналду и Месси звание лучшего футболиста всех времен непременно разыгрывалось между Пеле и Марадоной. Один из них уже ушел и показывает свое мастерство на небесах. Данная новость шокировала весь футбольный мир. Все выражали соболезнования, а Аргентина сходила с ума из-за ухода национального героя.