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Наставник осудил украинца на его поступок.

Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук прокомментировал эпизод, в котором нападающий команды Роман Яремчук получил красную карточку в игре против Кортрейка.

"Коротко по красной карточке. Это была реакция игрока на соперника, но такой форвард должен уметь справляться с подобным. Яремчук среагировал не так, как должен был. Судья сказал, что Роман ударил противника по лицу, но это не так. Он его толкнул.

В любом случае, Яремчук не должен был так поступать. После финального свистка он извинился перед всей командой за свой поступок. Он сказал, что его беспокоит то, что он сделал. Это хорошо, потому что из этой ситуации ему нужно вынести урок на будущее. Футболист должен справляться с тем, что оппонент будет говорить и делать все, чтобы вывести тебя из себя", — заявил Ванхазебрук.

Ранее украинский футболист принес публичные извинения за свой поступок.

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