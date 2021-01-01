Экс-наставник Металлиста-1925 и Львова перебрался в Грузию.
Андрей Демченко, ФК Дила
01 января 2021, 16:51
Бывший главный тренер Металлиста-1925 Андрей Демченко стал главным тренером грузинской Дилы.
На официальном сайте клуба сообщается, что контракт с украинский специалистом подписан на 2 года.
Отметим, что Дила – бронзовый призер чемпионата Грузии в 2020-м году. Также за клуб выступает украинец Николай Ковталюк.
Помимо харьковского Металлиста-1925 Демченко возглавлял узбекский Обод, Львов и Гелиос. С октября специалист был спортивным директором Буковины.