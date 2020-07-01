Украина: Первая лига

Тренера Металлист 1925 Андрея Демченко признали лучшим среди коллег по итогам 21-го тура чемпионата Украины в Первой лиге.

Профессиональная футбольная лига Украины признала Андрея Демченко лауреатом 21-го тура первенства Первой лиги — сообщил официальный сайт организации.

Под руководством экс-игрока Аякса Металлист 1925 разгромил Черкащину (4:1) и теперь харьковчане вместе с Ингульцом и Волынью (у всех команд по 41 очку) делят первое-третье места. По одному очку уступают тройке лидеров Рух и Агробизнес, которые провели на одну игру меньше.

После возобновления первенства Первой лиги лишь Металлист 1925 и Черноморец смогли взять в двух матчах по 6 очков, при этом команда из Харькова продемонстрировала неплохую результативность: две победы были одержаны с общим счетом 6:1.