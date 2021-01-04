Другое

Роман Котляр собрал главные провалы и разочарования минувшего года.

2020 год по праву занял свое заслуженное и весьма печальное место в человеческой истории. Будем надеяться, что пришедший год подарит нам больше ярких и незабываемых событий, а в этом материале поговорим о тех, кто разочаровал или неприятно удивил любителей футбола в ушедшем году. Напоминаем, что это не топ, а просто список, и он может не совпадать с вашим мнением. Если мы кого-то забыли, то ждем ваши варианты в комментариях.

Окончательное превращение лондонского Арсенала в середняк?

Этот год поклонники "канониров", наверняка, мечтают поскорее забыть. Уже который сезон Арсенал продолжает свою постепенную деградацию до уровня середняка, что не может не вызывать грусть. Некогда стабильный участник Лиги чемпионов в текущем сезоне показывает худший результат по очкам в чемпионате за 46 лет! Ни о каком попадании в зону ЛЧ речи быть не может, тут хотя бы в Лигу Европы выйти.

После прихода на пост главного тренера ученика Хосепа Гвардиолы – Микеля Артеты, болельщики "пушкарей" рассчитывали на стабилизацию результатов и командный прогресс, но ситуация лучше не стала. Артете удалось лишь временно поправить настроение в стане лондонского клуба, когда Арсенал сумел взять кубок и суперкубок Англии минувшим летом, но на этом позитив закончился.

Покупки Габриэля, Виллиана и, особенно, Томаса Парти, не сумели исправить ситуацию. А тут еще как назло случился спад формы у капитана и лидера – Пьер-Эмерика Обамеянга, который в этой кампании, пока что, не может тащить "канониров" в одиночку, как делал это в предыдущем сезоне.

Да и Артета, похоже, потерял контроль над командой и вот-вот может отправиться из Лондона восвояси. Чего стоит хотя бы недавняя ситуация с Парти в поединке с Тоттенхэмом.

Единственной отдушиной для Арсенала может стать Лига Европы. Группа была пройдена на одном дыхании (там и терять очки то было не с кем), но вот уже в 1/16 попалась неприятная Бенфика. При нынешнем наставнике "пушкари", пока что, зарекомендовали себя именно в качестве кубковой команды, так что посмотрим. Кроме того, победа во втором по значимости еврокубке может стать единственной возможностью сыграть в Европе в будущем сезоне, если результаты в АПЛ не улучшатся, так что и об этом стоит не забывать.

Агония Барселоны

2020 год можно назвать самым катастрофическим для "кулес" в XXI веке. Менеджмент каталонцев уже давно ходил по лезвию, но неплохие командные результаты до поры до времени умело маскировали недостатки. Фитиль все тлел и тлел до тех пор, пока не раздался мощный взрыв.

После поражения в суперкубке Испании от Атлетико руководство "сине-гранатовых" приняло решение уволить Эрнесто Вальверде и назначить вместо него Кике Сетьена, но лучше от этого не стало. Основные проблемы Барселоны исходили от персоны теперь уже экс-президента – Жозепа Бартомеу, едва не доведшего клуб до ручки. Сетьен был брошен на растерзание лидерам команды, а каталонцы проиграли Реалу гонку в чемпионате и были уничтожены Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Несмотря на оглушительный провал, Бартомеу уходить в отставку не собирался. Напротив, он до последнего цеплялся за свое место, выгнав из клуба Луиса Суареса, продав за копейки Артуро Видаля и Ивана Ракитича, и едва не приведшего к уходу Лео Месси.

В итоге опальный чиновник таки отправился в отставку, не дожидаясь весенних выборов, оставив после себя выжженную землю.

Новому тренеру Рональду Куману предстояло стать тем, кто сумеет вытащить команду из кризиса, но он, пока что, справляется со своей задачей довольно средне.

Черная полоса Шальке

17 января будет черная годовщина "кобальтовых" с момента их последней победы в Бундеслиге. Неплохо начав сезон-2019/20 команда Давида Вагнера неожиданно посыпалась во втором круге и финишировала на итоговой 12 строчке в таблице. В девяти очках от зоны вылета. После подобного фиаско не понятно решение руководства, решившего оставить экс-тренера Хаддерсфилда у руля команды на будущий сезон. Пожинать плоды пришлось совсем скоро.

В текущем сезоне "кобальтовые" замыкают таблицу, а с клубом успели поработать сразу три наставника! Ситуация стала настолько плачевной, что даже пришлось доставать из нафталина старого/нового Хуба Стевенса.

Дважды, как известно, в одну реку не входят, а для голландца это уже четвертый приход в Шальке.

Масла в огонь подливает и ситуация внутри команды. Месяц назад клуб принял решение о расторжении контракта с форвардом Ведадом Ибишевичем, который вступил в перепалку с помощником Мануэля Баума – Налдо, хоть клуб и всячески отрицает подобную причинно-следственную связь. Кроме того, от тренировок были отстранены Амин Харит и Набиль Бенталеб, тренирующиеся индивидуально.

Чем закончится эта история – покажет время. Если "кнаппен" не начнут стремительный подъем наверх, то рискуют остаться даже без переходных матчей, что, безусловно, будет просто оглушительным провалом.

Очередное фиаско Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Любопытно, сколько еще необходимо денежных инвестиций в состав и всех условий для завоевания "ушастого" кубка командой Хосепа Гвардиолы.

Если еще в начале 10-ых потолком для "горожан" был групповой этап главного еврокубка, то сейчас они никак не могут преодолеть заколдованную отметку 1/4 финала, пройдя в полуфинал лишь раз еще при Мануэле Пеллегрини.

Причем вылетали то подопечные Гвардиолы далеко не от грандов европейского футбола, за исключением, разве что, Ливерпуля в 2018, который тогда находился в последнем шаге от нынешней монолитности.

Однако вылет от Лиона стоит особняком. Такое впечатление, что Сити отнесся к сенсационной команде Руди Гарсии с чрезмерным пиететом, о чем свидетельствуют очередные тактические изыски Пепа, стоившие его команде места в полуфинале. "Ткачи" убегали в смертельные контратаки, а после матча масла в огонь подлила еще и жена Александра Зинченко Влада Седан, заявившая, что выходить на матч с тремя защитниками было самоубийством, а игроки были в недоумении от подобной тактики своего наставника.

В этом сезоне "Блу Мун" оформили уверенный выход из группы и предпримут еще одну попытку выиграть заветный трофей.

Еще бы в чемпионате дела поправить, а то уже второй сезон кряду Сити откровенно не может угнаться за Ливерпулем, а в этой кампании и вовсе потерял неприлично много очков, в том числе по причине хромой реализации.

Отмена Золотого мяча

Одной из главных странностей и несправедливостей уходящего года была отмена Золотого мяча, который без тени сомнения должен был достаться Роберту Левандовски.

Поляк провел свой лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром всех турниров, в которых принимала участие Бавария, а также завоевал ряд индивидуальных наград.

France Football аргументировал это тем, что в условиях пандемического сезона было бы весьма несправедливо вручить кому-то данную награду. Скорее всего, это решение тесно соприкасается с недоигровкой французской Лиги 1. Однако факт того, что Левандовски откровенно прокатили мимо заслуженной награды – неоспорим.

Очередной провал российских команд в еврокубках

Это не наше разочарование, это констатация одного из самых громких провалов года. Казалось, что российские команды успели пробить дно еще в сезоне-2019/20 и хуже уже быть не может, но нет. Всего лишь одна (!) победа в 24 встречах. К примеру, в минувшей кампании таковых было семь.

Единственным светлом пятном можно назвать разве что дебютировавший в Лиге чемпионов Краснодар, ставший единственным представителем России в весенней части еврокубков.

Локомотив выступил относительно неплохо в тяжелой группе, но "железнодорожники" заметно уступали в классе не только Баварии и Атлетико, но и Зальцбургу.

Тем не менее, все это попросту меркнет на фоне фиаско московского ЦСКА и Зенита.

Москвичи не сумели ни разу обыграть ни Вольфсберг, ни Фейеноорд, ни загребское Динамо, добыв аналогичный московским соседям результат, вот только в одной из слабейших групп в текущей Лиге Европы.

Зенит и вовсе выдал худший евросезон в своей истории. Команда с берегов Невы сумела лишь раз свести матч к ничьей, по делу выглядя слабейшей командой квартета с Дортмундом, Лацио и Брюгге. Напоминать по сотому кругу о финансовой мощи питерского клуба и качестве его состава не имеет ни малейшего смысла.

Крах сборной Германии

"Манншафт" продолжает стремительный регресс. Казалось, что после провала на российском мундиале немцы обязаны опомнится и сделать соответствующие выводы. К тому же, в двери первой команды давным-давно постучалось новое талантливое поколение юных игроков. Но не тут-то было.

Еще одним тревожным звоночком стал провал в Лиге Наций в группе с Францией и Голландией. После данного фиаско последовала резкая реакция Йоахима Лева, который, такое ощущение, спустил всех собак на Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга, выгнав их из сборной.

Дальнейшее развитие событий показало, что данные игроки не были корнем всех проблем, скорее заложниками непростой ситуации в команде. Интеграция молодняка на замену лидерам, пока, проходит не совсем так, как того ожидают болельщики и эксперты.

Да, Германия уверенно отобралась на грядущее Евро, вот только даже там она выглядела не столь уверенно и вполне могла финишировать за спиной старых знакомых из Голландии.

Очередным подтверждением беспомощности и кризиса идей тренерского штаба стали поединки в текущем розыгрыше Лиги Наций. Октябрьская выездная победа в Киеве стала первой для "бундестим" в недавно созданном турнире! Сборная Украины, увы и ах, стала единственной командой, которая оказалась немцам по зубам в ЛН.

В нашем квартете Германия не смогла обыграть не то, что Испанию, а даже Швейцарию. А кульминацией стал унизительный погром от "фурии рохи" в ноябре – 0:6. На минуточку, крупнейшее поражение "манншафт" за 89 лет!

Не меньшие вопросы вызывает игра футболистов, которые после приезда в лагерь национальной команды выглядят бледной тенью самих себя.

Ну не могут те же Киммих, Горецка, Нойер и остальные быть фантастически успешны на клубном уровне и деградировать на глазах во время выступлений в белой футболке. И да, Леву точно не пригодились бы изгнанные из сборной игроки?

Лучшим решением DFB было бы увольнение нынешнего наставника, откровенно потерявшего нити управления командой, и заняться поиском нового рулевого, у которого будет достаточно времени в запасе дабы спокойно подготовиться к континентальному форуму. Но, видимо, Евро-2020 станет последним шансом Йоахима Лева. Его контракт действует до окончания катарского чемпионата мира, однако в случае провала будущим летом он вполне может быть расторгнут.

Увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ

Закончим самой свежей новостью. После уверенной победы над Страсбургом (4:0) руководство ПСЖ приняло весьма некрасивое решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера столичной команды. По информации многих СМИ по причине "посредственных результатов в чемпионате". Верхушка ПСЖ в очередной раз дискредитирует себя.

Да, на данный момент парижане располагаются за спинами Лилля и Лиона, вот только это, с огромной вероятностью, все равно не помешает французскому гегемону оформить очередной чемпионский титул. Не стоит забывать и о эпидемии травм в команде, и вынужденных изменениях в стартовых турах, приведших к итоговым поражениям. Это притом, что ПСЖ еще и уверенно выиграл непростую группу в Лиге чемпионов.

Даже если эти телодвижения были сделаны с целью заполучить Маурисио Почеттино, это нисколько не оправдывает руководство клуба, поступившее откровенно по-свински с человеком, впервые в истории выведшего столичный коллектив в финал главного еврокубка и имеющего самый высокий процент побед в истории чемпионата Франции.

Несмотря на увольнение, Томас Тухель может спать спокойно, так как проблем с трудоустройством у него явно возникнуть не должно.