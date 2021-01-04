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Кореец завоевал данную награду четвертый раз подряд.

Телеканал Fox Sports Asia в конце 2020 года провел опрос среди футбольных журналистов, представляющих страны/регионы из числа национальных ассоциаций Азиатской футбольной конфедерации, в котором предложил распределить баллы среди претендентов на звание Лучшего футболиста Азии-2020.

Как сообщают организаторы, по итогам подсчета голосов лучшим футболистом минувшего года в данном регионе в очередной раз стал корейский полузащитник лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин. Причем, подопечному Жозе Моуриньо удалось достичь успеха с рекордным показателем в 35% от общего числа голосов.

Данный приз, процесс создания которого было вдохновлен аналогичной наградой европейского футбола в виде Золотого мяча, вручается лучшим игрокам Азии с 2013 года, а первым лауреатом стал тогдашний полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда.

Однако, начиная от 2014 года, в борьбу за данный приз включился Сон Хын Мин, поэтому последние семь церемоний лишь однажды не завершались вручением ему главного приза — в 2016-м году японец Синдзи Окадзаки из феноменального состава Лестера сумел ненадолго прервать гегемонию корейца.

Ближайший матч с участием триумфатора данной премии пройдет во вторник, 5 января, когда лондонский Тоттенхэм сыграет в рамках полуфинала Кубка Английской лиги против Брентфорда.