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Специалист нашел новый клуб в Армении.

Армянский специалист Егише Меликян назначен новым тренером Пюника. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока неизвестно, на какой срок подписали контракт с 41-летним специалистом.

Последним клубом Меликяна был Алашкерт, с которым он в текущем сезоне шел на третьем местен в таблице чемпионата Армении. Пюник же на последнем, девятом месте (10-й — Гандзасар, который снялся с чемпионата).

До переезда на родину Меликян работал в Украине. Он возглавлял камянскую Сталь а затем и ПФК Львов.

В бытность футболиста Егише выступал за донецкий Металлург, Зарю, Говерлу и другие клубы.