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Знаковое противостояние двух ключевых фигур мирового футбола осталось за португальцем.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), которая ведет хронику всех событий в истории мирового футбола, португалец Криштиану Роналду опередил извечного конкурента в лице аргентинца Лионеля Месси по количеству забитых мячей за период с 2011 по 2020 годы.

При этом, данных футболистов в сводной таблице разделил всего один забитый мяч. На счету у нынешнего лидера атак туринского Ювентуса оказалось 550 голов, в то время как оппонент забил 549.



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Тройку лидеров замкнул с 417-ю результативными ударами польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.

Стоит также отметить, что Криштиану Роналду сумел завоевать абсолютные лидерские позиции также и по числу голов в международных состязаниях на клубном и национальном уровне, в то время как вотчиной Лионеля Месси стали чемпионат и Кубок Испании.

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