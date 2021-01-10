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В матче с Антверпеном украинец не отметился результативными действиями.

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии Мехелен разгромил Антверпен, отправив в его ворота три безответных мяча (3:0).

Нападающий Марьян Швед остался вне стартового состава своей команды на этот поединок, однако во втором тайме он все-таки появился на футбольном поле, выйдя на замену вместо Мрабти на 72-й минуте.

За отведенное время 23-летнему украинцу отличиться результативными действиями не удалось. Тем не менее, матч с Антверпеном стал для него третьим кряду, при этом в каждом из них Мехелен добыл победный результат.

В текущем сезоне Марьян Швед провел в футболке бельгийского клуба шесть поединков, в которых отметился одним взятием ворот. Также напомним, что права на украинского форварда принадлежат шотландскому Селтику.

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