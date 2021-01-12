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Із січня 2021 року бренд «Львівське» став новим Національним спонсором збірної України з футболу. Відповідна угода про співпрацю протягом наступних 4 років була підписана з Українською асоціацією футболу.

Урочисте підписання договору відбулось у Будинку футболу. Коментуючи початок співпраці обидві сторони відзначили важливість такої події.

Генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко: «Бренд «Львівське» роками єднав країну через призму масштабних проектів. Але настав час, мабуть, для найпотужнішого та найемоційнішого спонсорства — «Львівське» стає Національним спонсором української збірної з футболу! Я певен, що головну українську команду повинен підтримувати один із найбільших українських брендів. Підтримка надає сили боротися та перемагати, тому ми готові йти пліч-о-пліч з командою та продовжувати об‘єднувати українців вже навколо футболу».

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко: «Зараз Україна та увесь світ зіткнулися з серйозними випробуваннями і дуже важливо в такий час заручитися підтримкою надійного партнера. Ми раді початку співпраці з провідним гравцем на пивному ринку. 2021 рік – це важливий рік для нашої команди, адже збірна буде грати у фінальній частині Євро-2020. Це повинна бути потужна колаборація. Ми готові до активної співпраці та в очікуванні реалізації спільних масштабних проектів».

Нагадаємо, що до цього бренд «Львівське» тривалий час підтримував гурт «Океан Ельзи», виступав спонсором «Євробачення», яке відбулось в Києві в 2017 році, виступив спонсором найдорожчого українського фільму «Захар Беркут», що вийшов на екрани у 2019 році.