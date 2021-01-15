Специалист ранее возглавлял сборную Чили.
Рейнальдо Руэда, getty images
15 января 2021, 11:24
Федерация футбола Колумбии назначила Рейнальдо Руэду главным тренером национальной сборной страны.
"Тренер Руэда будет руководить нашей сборной в отборочных матчах чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года, а также в Кубке Америки в 2021 году.
Мы желаем ему и нашей команде больших успехов, будучи убежденными, что они сделают все на высшем уровне", — пишет местная федерация.
Отметим, что на данном посту Руэда заменил Карлуша Кейруша. Ранее Рейнальдо возглавлял сборную Чили.
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