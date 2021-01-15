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Специалист ранее возглавлял сборную Чили.

Федерация футбола Колумбии назначила Рейнальдо Руэду главным тренером национальной сборной страны.

"Тренер Руэда будет руководить нашей сборной в отборочных матчах чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года, а также в Кубке Америки в 2021 году.

Мы желаем ему и нашей команде больших успехов, будучи убежденными, что они сделают все на высшем уровне", — пишет местная федерация.

Отметим, что на данном посту Руэда заменил Карлуша Кейруша. Ранее Рейнальдо возглавлял сборную Чили.

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