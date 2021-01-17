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Украинский форвард продолжает получать игровую практику.

Поединок 20-го тура Высшей лиги Бельгии, в котором Мехелен на выезде сумел минимально одолеть одного из лидеров текущего розыгрыша — Шарлеруа (1:0), украинский нападающий Марьян Швед появился в стартовом составе впервые в текущем сезоне.

К сожалению, на счету форварда не оказалось результативных действий в этой игре, а на 72-й минуте он вынужденно уступил место на поле полузащитнику Астеру Вранксу.

На данный момент, Мехелен занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с 26-ю набранными очками за 21 сыгранный матч, сумев при этом в последних четырех встречах добыть 100%-й результат.

В нынешнем сезоне на счету Марьяна уже семь матчей за "малинва", в которых ему удалось забить один гол.

Свой следующий матч Мехелен проведет в домашних условиях против льежского Стандарда.