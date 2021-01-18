Официальный Twitter Интера Майами сообщает, что новым главным тренером команды стал Фил Невилл.

Отметим, что английский специалист до недавнего времени возглавлял женскую сборную Англии по футболу, разорвав соглашение накануне сделки с американским клубом.

Напомним, что Невилл также имеет опыт работы ассистентом главного тренера в Манчестер Юнайтед и Валенсии.

Ранее сообщалось, что менеджер мог и вовсе начать работу в Чемпионшипе, где в его услугах был заинтересован Шеффилд Уэнсдэй.