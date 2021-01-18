Специалист отправился работать за океан.
Фил Невилл
18 января 2021, 18:57
Официальный Twitter Интера Майами сообщает, что новым главным тренером команды стал Фил Невилл.
Отметим, что английский специалист до недавнего времени возглавлял женскую сборную Англии по футболу, разорвав соглашение накануне сделки с американским клубом.
Напомним, что Невилл также имеет опыт работы ассистентом главного тренера в Манчестер Юнайтед и Валенсии.
Ранее сообщалось, что менеджер мог и вовсе начать работу в Чемпионшипе, где в его услугах был заинтересован Шеффилд Уэнсдэй.