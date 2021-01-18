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Специалист отправился работать за океан.

Официальный Twitter Интера Майами сообщает, что новым главным тренером команды стал Фил Невилл.

Отметим, что английский специалист до недавнего времени возглавлял женскую сборную Англии по футболу, разорвав соглашение накануне сделки с американским клубом.

Напомним, что Невилл также имеет опыт работы ассистентом главного тренера в Манчестер Юнайтед и Валенсии.

Ранее сообщалось, что менеджер мог и вовсе начать работу в Чемпионшипе, где в его услугах был заинтересован Шеффилд Уэнсдэй.