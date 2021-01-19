Футболист покинул украинскую Премьер-лигу.
Егор Клименчук (слева)
19 января 2021, 12:44
Защитник ФК Львов Егор Клименчук стал игроком ФК Арарат-Армения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте клуба.
Контракт с 23-летним футболистом подписан на два года.
Отметим, что Клименчук — воспитанник академий Шахтера и запорожского Металлурга. В Украине он поиграл за Колос, Авангард, Олимпик и Львов. Также он выступал в Беларуси за Минск и Нафтан.
В ФК Арарат-Армения выступает также и другой украинец Сергей Вакуленко.
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