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Футболист покинул украинскую Премьер-лигу.

Защитник ФК Львов Егор Клименчук стал игроком ФК Арарат-Армения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

Контракт с 23-летним футболистом подписан на два года.

Отметим, что Клименчук — воспитанник академий Шахтера и запорожского Металлурга. В Украине он поиграл за Колос, Авангард, Олимпик и Львов. Также он выступал в Беларуси за Минск и Нафтан.

В ФК Арарат-Армения выступает также и другой украинец Сергей Вакуленко.

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