Игрок получил шанс в бельгийской команде.
Марьян Швед, фото Мехелен
20 января 2021, 19:40
В поединке 25-го тура чемпионата Бельгии Мехелен в родных стенах сыграет против Стандарта.
Отметим, что в стартовом составе хозяев выйдет полузащитник Марьян Швед, который выступает за бельгийцев на правах аренды из Селтика.
Для украинского футболиста это уже второй выход в стартовом составе команды подряд. Напомним, что ранее игрок подвергался критике со стороны главного тренера.
В текущем сезоне Швед провел суммарно 112 минут в шести поединках, забив один гол.