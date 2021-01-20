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Игрок получил шанс в бельгийской команде.

В поединке 25-го тура чемпионата Бельгии Мехелен в родных стенах сыграет против Стандарта.

Отметим, что в стартовом составе хозяев выйдет полузащитник Марьян Швед, который выступает за бельгийцев на правах аренды из Селтика.

Для украинского футболиста это уже второй выход в стартовом составе команды подряд. Напомним, что ранее игрок подвергался критике со стороны главного тренера.

В текущем сезоне Швед провел суммарно 112 минут в шести поединках, забив один гол.