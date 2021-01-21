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"Фради" продолжают лидировать в турнирной таблице.

В перенесенном поединке второго тура чемпионата Венгрии Ференцварош на своем поле минимально Дьошдьери (1:0).

Отметим, что команда Реброва прервала свою беспроигрышную домашнюю серию в 61 поединок в рамках чемпионата.

Последний раз в родных стенах "фради" уступали еще в апреле 2017 года. После этого было 50 побед и 11 ничейных результатов.

Ранее главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, как происходит коммуникация внутри команды.