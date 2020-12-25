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Украинский наставник венгерского клуба рассказал о владении языками.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, на каком уровне владеет венгерским языком.

"Знаю несколько слов на венгерском. Очень приятно, что каждый в команде говорит на английском. Мы все общаемся на английском на тренировках и во время матчей.

Какое первое слово выучил на венгерском? Szia (привет – прим. ред), – цитирует украинца официальный сайт Ференцвароша.

Ранее Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в венгерском клубе.