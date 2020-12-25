Украинский наставник венгерского клуба рассказал о владении языками.
Сергей Ребров, ФК Ференцварош
25 декабря 2020, 08:55
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, на каком уровне владеет венгерским языком.
"Знаю несколько слов на венгерском. Очень приятно, что каждый в команде говорит на английском. Мы все общаемся на английском на тренировках и во время матчей.
Какое первое слово выучил на венгерском? Szia (привет – прим. ред), – цитирует украинца официальный сайт Ференцвароша.
Ранее Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в венгерском клубе.