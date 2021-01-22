Футболист принес своему клубу ничью.
Роман Яремчук, getty images
22 января 2021, 10:29
В рамках 25-го тура чемпионата Бельгии Генк дома сыграл вничью с Гентом (1:1).
Единственный гол Гента оформил на свой счет украинец Роман Яремчук.
Авторитетный портал Whoscored раздал оценки футболистам после данного противостояния.
Лучшим игроком стал как раз Яремчук с баллом 8,0. У Генка лучший на поле форвард Пол Онуачу — 7,3.
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