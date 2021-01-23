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Football.ua вспоминает о легендарном финале Кубка УЕФА сезона-2000/01.

Сегодня все поклонники скромного Алавеса, из второго по величине города Страны Басков – Витории-Гастейс, празднуют знаменательное событие – столетие с момента основания их любимой команды.

Несмотря на полнейшее отсутствие трофеев в истории "славных", ДепортивоАлавес успел оставить свой след в истории Игры. Конечно же, речь о легендарном финале Кубка УЕФА сезона-2000/01, где скромный коллектив Хосе Мануэля Эсналя Пардо, или просто Мане, сумел шокировать всю футбольную Европу.

Путь к решающему поединку

В сезоне 1999/2000 Алавес установил историческое достижение, впервые в своей истории сумев финишировать на шестом месте в Примере, дающем право на участие в КУЕФА.

Могли "славные" очутиться и повыше. В 36 туре им удалось добыть минимальную победу над Реалом на Сантьяго Барнабеу ("сливочные" тогда и вовсе финишировали лишь пятыми, добыв путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов исключительно благодаря победе в турнире), но вот в последних играх случились две неприятные оплошности. Сперва Алавес едва ушел от поражения во встрече с Нумансией (2:2), горя 0:2 вплоть до 82 минуты, а затем уступил Атлетику в Бильбао (1:2). Тем не менее, в КУЕФА команда Хосе Пардо все-таки попала.

Уже с первых поединков во втором по значимости еврокубке Депортиво демонстрировал атакующий и зрелищный футбол. Начало историческому шествию по сетке Кубка УЕФА было положено в сражении с турецким Газиантепспором. После нулевки на родном стадионе, баски вынуждены были отыгрываться дважды по ходу матча в Турции, но в итоге сумели закончить голевую перестрелку в свою пользу – 4:3.

Во втором раунде турнира был повержен норвежский Лиллестрем (5:3 по сумме двух встреч), затем довелось слегка попотеть с еще одним коллективом из Норвегии – Русенборгом. Выездная ничья 1:1 оставляла тронхеймцам шансы на итоговый проход, но испанскому клубу удалось снять все вопросы к перерыву, дважды расписавшись в хозяйских воротах.

В 1/8 финала крепкую команды из Страны Басков поджидал миланский Интер во главе с блестящим Роналдо, Кристианом Вьери, Хаканом Шукюром, Хавьером Дзанетти и другими. Многие ожидали безоговорочного вылета Алавеса, но они вновь сумели удивить всю футбольную общественность.

Хави Морено удалось забить гол в раздевалку, но Интер отличился трижды во второй половине встречи усилиями Альваро Рекобы и Кристиана Вьери. Возможно, это слегка успокоило "нерадзурри", так как Алавесу удалось собрать волю в кулак и сравнять счет. Ничья 3:3 на выезде давала Интеру преимущество и статус явного фаворита домашней встречи, коим он и так априори являлся в этой паре, но Депортиво удалось забить два мяча в последние двадцать минут миланского матча и сенсационно пройти в следующий раунд.

В четвертьфинале баски добыли уверенную победу над земляками из Райо Вальекано(суммарные 4:2), а в полуфинале не оставили от Кайзерслаутерна, на тот момент являвшегося крепким середняком Бундеслиги, камня на камне, разбив "красных дьяволов" с общим счетом 9:2!

Финал

После голевой феерии на пути к решающему поединку на дортмундском Вестфалленштадионе, от Алавеса ждали мини-сенсации в противостоянии с более прагматичным Ливерпулем Жерара Улье. Однако большого количества забитых мячей в этой встрече не ждал, кажется, никто. Все-таки и статус матча, и имя соперника по финалу к этому обязывали. Несмотря на это, в тот майский вечер "красные" сыграли под стать андердогу, выдав незабываемое зрелище.

Казалось, что после первого тайма дело было сделано. Ливерпуль сумел отличится дважды уже к 16 минуте усилиями Маркуса Баббеля и Стивена Джеррарда. Видя это, Хосе Мануэль Пардо решает бросить в бой второго форварда в пару к Хави Морено, и именно появившийся на замену Иван Алонсо отыгрывает один мяч на 26 минуте.

Тем не менее, ближе к перерыву Ливерпуль вновь восстанавливает преимущество в два мяча. Майкл Оуэн получил потрясающий разрезной пас от товарища по команде, дотащил мяч до штрафной, где был сбит кипером соперника Мартином Эррерой. Гарри Макаллистер не оставил вратарю Алавеса ни единого шанса с одиннадцатиметровой отметки.

Героические баски не сдавались, ринувшись отыгрываться в начале второго тайма. Действующим лицом обоих последующих голов стал Хави Морено. Сначала форвард блестяще откликнулся на подачу с фланга от Космина Контры, а затем филигранно пробил под стенкой со штрафного.

Казалось, что пыл сенсационного андердога остудил гол, забитый Робби Фаулером после блестящего сольного прохода, но то был еще не конец. На 88 минуте после навеса с углового выше всех выпрыгнул сын Йохана Кройфа – Хорди, хорошо знакомый поклонникам почившего донецкого Металлурга.

Все решилось в дополнительное время. Во-первых, большую часть овертаймов "славные" вынуждены были доигрывать сначала вдесятером, а затем и вовсе вдевятером, когда второе удаление в матче записал в свой пассив капитан басков – Антонио Кармона. Самое неприятное для Алавеса, что именно с того самого штрафного, назначенного за фол Кармоны, Делфи Гели в попытке выбить мяч, срезал его в собственные ворота.

Несмотря на итоговое поражение сложно что-то предъявить скромному клубу, достигшему высшей точки в своей истории. Да, поклонники Алавеса, как и многие нейтральные болельщики, наверняка были обескуражены тем, что исход финального поединка решил автогол в исполнении одного из игроков "славных", но все-таки тот дортмундский финал навсегда вошел в летописи не только Кубка УЕФА, но и всего европейского футбола.

Роман Котляр, Football.ua