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Украинский полузащитник отметился взятием ворот в матче чемпионата Бельгии.

В поединке 21-го тура чемпионата Бельгии Серкль Брюгге в гостях одержал победу над Кортрейком с минимальным преимуществом в счете (2:1).

В стартовом составе хозяев на этот матч появился полузащитник Евгений Макаренко, который провел на поле все 90 минут.

Помимо этого, украинский хавбек стал автором единственного гола Кортрейка в этом матче. Для Евгений он стал вторым в текущем сезоне бельгийского первенства.

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