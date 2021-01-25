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Форвард сборной Украины все еще имеет шанс перебраться в Италию.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук может покинуть бельгийскую команду в зимнее трансферное окно, сообщает Voetbal24.be.

По информации источника, руководство Ромы активизировало свои попытки подписать 25-летнего украинца и предложило бельгийцам 12 миллионов евро.

"Волки" рассчитывают оформить трансфер до конца января, однако Гент настаивает на большей сумме отступных.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Яремчук уже давал комментарий о своей ситуации в команде.