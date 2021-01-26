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Защитник "синих" заинтересовал греческий клуб.

Греческий ПАОК заинтересован в подписании защитника лондонского Челси Абдула Рахмана Баба. Об этом сообщает Goal.

Речь идет об аренде футболиста до конца текущего сезона. Сообщается, что клубы уже достигли договоренности о переходе.

На данный момент футболист тренируется с молодежной командой Челси U-23. Минувший сезон он провел в составе Мальорки, за которую наиграл всего два матча.

Напомним, Баба перебрался в Челси в 2015 году из немецкого Аугсбурга. С тех пор он принял участие в 15 играх за "синих".

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