В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Васланд-Беверен дома сыграет против Мехелена.

На 9-й минуте вперед вышли гости. После передачи украинца Марьяна Шведа забил Волш.

Через 17-ть минут пришло время забивать самого Шведа. Украинец принял отличный пас и перебросил вратаря хозяев.

Отметим, что этот ассист слад дебютным для Шведа в сезоне, а гол — вторым в 10 играх за Мехелен.

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