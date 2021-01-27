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Ивуариец подписал контракт с Хамрун Спартанс.

Бывший нападающий Ромы Сейду Думбия продолжит карьеру в чемпионате Мальты. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

33-ивуариец подписал с Хамрун Спартанс полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года.

"Очень рад присоединиться к Хамрун Спартанс для нового великолепного приключения", — написал Думбия после подписания соглашения.

Отметим, что последним клубом Сейду Думбия являлся швейцарский Сьон, с которым он прекратил сотрудничество в марте 2020 года.

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