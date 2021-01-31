Забавный случай подарила рядовая игра национального первенства соседней страны.
МОЛ Фехевар — Гонвед, molfehervarfc.hu
31 января 2021, 07:55
Во время поединка 18-го тура Высшей лиги Венгрии между МОЛ Фехеваром и Гонведом произошел достаточно комичный игровой эпизод, во время которого сербский защитник гостей Иван Ловрич, увлекшись борьбой за мяч, стянул шорты с нигерийского нападающего соперников Фуншо Бамгбойе, чуть не оставив того без нижнего белья.
Funny moment in the Hungarian League (Funsho Bamgboye drops his pants during Fehérvár x Honvéd) from r/soccer
В конечном счете, забавная ситуация только положительно повлияла на настрой футболистов Гонведа, который одержали итоговую победу над командой, за которую украинец Иван Петряк отыграл 26 минут с выхода на замену, со счетом 2:1.
Данный результат позволил Ференцварошу Сергея Реброва еще сильнее отовраться в турнирной таблице от МОЛ Фехевара, который является его прямым преследователем. Дистанция между клубами составляет уже 11 очков, хотя сыграно всего 18 туров.
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