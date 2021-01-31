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Забавный случай подарила рядовая игра национального первенства соседней страны.

Во время поединка 18-го тура Высшей лиги Венгрии между МОЛ Фехеваром и Гонведом произошел достаточно комичный игровой эпизод, во время которого сербский защитник гостей Иван Ловрич, увлекшись борьбой за мяч, стянул шорты с нигерийского нападающего соперников Фуншо Бамгбойе, чуть не оставив того без нижнего белья.

В конечном счете, забавная ситуация только положительно повлияла на настрой футболистов Гонведа, который одержали итоговую победу над командой, за которую украинец Иван Петряк отыграл 26 минут с выхода на замену, со счетом 2:1.

Данный результат позволил Ференцварошу Сергея Реброва еще сильнее отовраться в турнирной таблице от МОЛ Фехевара, который является его прямым преследователем. Дистанция между клубами составляет уже 11 очков, хотя сыграно всего 18 туров.

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