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В финале Палмейрас минимально обыграл Сантос.

Сегодня ночью прошел финальный поединок Копа Либертадорес, в котором Палмейрас минимально обыграл Сантос со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит на 99-й минуте поединка, а его автором стал Брено Лопес.

По информации OptaJavier, 25-летний бразилец стал автором самого позднего гола в основное время финалов Копа Либертадорес.

Ранее статусом самого позднего гола в финалах Кубка Либертадорес владел бывший защитник Бока Хуниорс Роландо Скьяви. Тогда гол был забит в ворота того же Сантоса на 95-й минуте.