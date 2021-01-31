Бывший нападающий Шахтера завоевал значимый титул.
Палмейрас встречался с Сантосом в рамках финального поединка Копа Либертадорес и добился победы с минимальным счетом.
Команды долго не смогли открыть счет, все решилось в компенсированное время — Брено принес номинальным хозяевам титул точным ударом.
Отметим, что бывший нападающий Шахтера Луис Адриано провел на поле весь матч.
Победа в Копа Либертадорес стала для Палмейрас лишь второй в истории.
Палмейрас — Сантос 1:0
Гол: Брено, 90+9
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