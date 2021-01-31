Другое

Бывший нападающий Шахтера завоевал значимый титул.

Палмейрас встречался с Сантосом в рамках финального поединка Копа Либертадорес и добился победы с минимальным счетом.

Команды долго не смогли открыть счет, все решилось в компенсированное время — Брено принес номинальным хозяевам титул точным ударом.

Отметим, что бывший нападающий Шахтера Луис Адриано провел на поле весь матч.

Победа в Копа Либертадорес стала для Палмейрас лишь второй в истории.

Палмейрас — Сантос 1:0

Гол: Брено, 90+9

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.