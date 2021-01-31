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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок квалификационного этапа к Евро-2022.

В стартовом для сборной Украины по футзалу поединке квалификации к чемпионату Евро-2022 против национальной команды Албании на ее поле букмекерская компания Parimatch считает фаворитом подопечных Александра Косенко.

Коэффициент на победу Албании составляет 7,50, на ничью — 6,50, на победу Украины — 1,26.

Матч Албания — Украина состоится сегодня, 31 января. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

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