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Football.ua узнал, в каких странах в первый день февраля 2021 года клубы будут окончательно завершать переговоры о переходах футболистов.

Второй месяц зимнего сезона-2020/21 благополучно остался позади, а это значит, что мы продолжаем постепенно приближаться к окончательному закрытию трансферного окна в европейском футболе.

Коронавирус COVID-19 вынудил существенно затянуть пояса даже наиболее влиятельные клубы, поэтому подходящее к своему логическому завершению зимнее трансферное окно получилось не таким уж и напряженным. В частности, наиболее успешной по количеству совершенных сделок из категории топ-5 ассоциаций оказалась Италия, где перед заключительным днем переговоров было зафиксировано 886 сделок.

Первое февраля 2021 года станет последним днем переговоров для достаточно активных рынков Бельгии, Германии, Италии и Турции, в то время как Португалия проработает на день дольше.

Отметим, что такие страны как Франция, Испания и Нидерланды также закрывают свои трансферные окна 1 февраля.

К сожалению, слухи о трансферах внутри Англии и английской Премьер-лиги, в частности, так и останутся лишь на уровне дискуссий, так как данная ассоциация завершила свой зимний период переходов 31 января.

Таким образом, сегодня окончательно решится вопрос о трансфере украинского полузащитника Виктора Коваленко из донецкого Шахтера в бергамаскую Аталанту, за все новостями относительно которого Вы можете следить в нашем специальном сюжете.

Украина еще довольно далека от закрытия внутреннего трансферного рынка, так как конечной датой для совершения сделок указано 2-е марта 2021 года.

В ближайшее время на Football.ua начнётся трансферный дедлайн.