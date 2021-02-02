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Опытный серб продолжит карьеру в Австрию.

Бывший защитник дортмундской Боруссии Невен Суботич продолжит свою карьеру в австрийском чемпионате в составе Альтаха, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний серб достался австрийцам бесплатно и с ним подписан контракт до конца нынешнего сезона.

Последним клубом Суботича был Денизлиспор. В этом сезоне он забил один гол в пяти встречах.

После 15 туров Альтах набрал 11 очков и занимает предпоследнее 11-е место в австрийской Бундеслиге.