Опытный серб продолжит карьеру в Австрию.
Невен Суботич, ФК Альтах
02 февраля 2021, 11:25
Бывший защитник дортмундской Боруссии Невен Суботич продолжит свою карьеру в австрийском чемпионате в составе Альтаха, сообщает пресс-служба клуба.
32-летний серб достался австрийцам бесплатно и с ним подписан контракт до конца нынешнего сезона.
Последним клубом Суботича был Денизлиспор. В этом сезоне он забил один гол в пяти встречах.
После 15 туров Альтах набрал 11 очков и занимает предпоследнее 11-е место в австрийской Бундеслиге.