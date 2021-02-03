Другое

Football.ua выделил десять ярких переходов дедлайна, которые могли от вас ускользнуть.

Конечно, все слышали про трансфер полузащитника Виктора Коваленко из донецкого Шахтера в Аталанту, который затмил весь дедлайн. Однако в тот день было и множество других интересных переходов, на которые следует обратить внимание любителю футбола. Взять только нашумевший переход Богдана Бутко из того же Шахтера в чемпионат Турции. Об этом и многом другом мы расскажем в данном материале. Озан Кабак (Шальке – Ливерпуль, аренда)

Турецкий защитник Озан Кабак перебрался в Ливерпуль на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. Трансфер выглядит достаточно перспективным, учитывая, что парню всего 20 лет, а он в большом футболе уже не первый сезон. В Шальке он был основным, да и в сборной Турции ему доверяют. Турецкие болельщики уже назвали Кабака будущим национальной сборной. Также стоит обратить внимание на лазарет “красных”. Все центральные защитники вылетели из-за травм и даже Фабиньо, который мог подстраховать на этой позиции, сломался. Будет интересно понаблюдать за мерсисайдцами с новой парой центрбков Кабак – Дэвис. Такуми Минамино (Ливерпуль – Саутгемптон, аренда)

Очень жаль, что японский вингер Минамино, который недавно перебрался в Ливерпуль из Зальцбурга, не сумел заиграть. Моментами Клопп доверял 26-летнему игроку, однако выходил на поле он достаточно редко, что и стало причиной его ухода.

К слову, клуб он выбрал не последний. Саутгемптон хоть и находится в середине турнирной таблицы английской Премьер-лиги, однако своей игрой доказывает, что готов бороться за зону Лиги Европы. Да и молодой тренер “святых” Ральф Хазенхюттль поможет парню прогрессировать чтобы вернуться и доказать свою профпригодность.

Хесе (ПСЖ – Лас Пальмас)

“Хесе – один из самых талантливых игроков мира. Он просто должен использовать свой шанс в Реале. Его игра оставляет позитивное впечатление у всех футболистов тренерского штаба и болельщиков Реала”, — отзывался о Хесе экс-тренер Реала Рафа Бенитез в 2016 году. Те времена уже давным-давно позади. Из талантливого футболиста Хесе опустился на самое дно, хоть и принадлежал ПСЖ целых четыре года. Множество аренд, депрессия и, как итог, возвращение в Испанию на правах свободного агента, где 27-летнего “вечно молодого” приютил Лас-Пальмас.

Ему ее есть что доказать. С новой командой он все еще может побороться за выход в Ла Лигу, хотя шансы не велики, учитывая нынешнее 10-е место и больше 10 очков отрыва от зоны плей-офф. Но, уверен, все будут ждать возвращение игрока в Примеру.

Джо Уиллок (Арсенал – Ньюкасл, аренда), Энзли Мэйтланд-Найлз (Арсенал – Вест Брович, аренда)

Талантливый хавбек лондонского Арсенала Джо Уиллок так и не получил шанса закрепиться в основном составе клуба в текущем сезоне, проведя 16 игр во всех турнирах. Главный тренер клуба Микель Артета пробовал Уиллока в качестве плеймекера. Тот смотрелся неплохо в Лиге Европы, но перенести на АПЛ этот уровень он не смог. Когда заиграл Смит-Роу, а затем арендовали Эдегора, то Уиллоку пришло время сменить клуб. Его арендовал Ньюкасл, у которого, глядя на таблицу АПЛ, большие проблемы в этом сезоне.

С уходом Колашинаца Мэйтланд-Найлз переместился с правого фланга обороны на левый, но его совсем некудышний пас не подходит Артете. Кроме того, форму набрал Тирни, которого вытеснить было невозможно. Когда Тирни травмировался, Артета использовал слева Седрика (прим. — он правый защитник), но окончательно стало понятно, что Мэйтланд-Найлз отправится за игровой практикой. Вариант с Вест Бромвичем выглядит не так плохо, тем более в новом клубе он, скорее всего, будет основным.

Сами Хедира (Ювентус – Герта)

Уход Хедиры из туринского Ювентуса в зимнее трансферное окно был скорее ожидаемым, чем неожиданным. Немец уже давно потерял место в стартовом составе клуба, а в этом сезоне и вовсе был исключен из заявки. Переход в Герту – шанс реабилитироваться за пропущенные несколько лет карьеры. Да, в сборной Германии у Сами уже нет шансов вернуться, однако пошуметь в Бундеслиге и помочь не вылететь берлинцам во второй дивизион он все еще годен. Шкодран Мустафи (Арсенал – Шальке)

Мустафи – второй игрок “канониров”, который зимой перебрался в немецкий Шальке. Напомним, первым стал Сеад Колашинац. У гельзенкирхенцев очень сложное турнирное положение — команда рискует вылететь во Вторую Бундеслигу по итогам сезона. Именно поэтому главный тренер клуба Кристиан Гросс ищет усиление опытными футболистами.

Центр защиты у Шальке очень хромал. Вы будете правы, если скажите, что Мустафи не самый надежный центрбек. Однако для Шальке это был лучший вариант из всех возможных, учитывая потерю Кабака, который перебрался в Ливерпуль. К слову, он подписал полноценный контракт до конца сезона.

Богдан Бутко (Шахтер – Эрзурум ББ, аренда)

Сага с переходом Богдана Бутко в стан аутсайдера турецкой Суперлги Эрзурумспор длилась достаточно долго. Футболист прилетел в Турцию, прошел медосмотр, в результате которого у него выявили непонятную опухоль. После футболист вернулся в Украину и сыграл матч за молодежную команду Шахтера, уведомив всех о том, что никакой травмы у него нет.

Но, за несколько часов до закрытия трансферного окна, клуб и футболист все же сумели договориться о переходе, правда на правах аренды. Сможет ли Бутко помочь Эрзуруму избежать вылета, который кажется уже неминуемым – вопрос.

Дженк Тосун (Эвертон – Бешикташ, аренда)

Спустя три с половиной года Дженк Тосун все же вернулся в Бешикташ, в котором он в свое время стал звездой. Его карьера в Англии задалась не лучшим образом. Были и взлеты, и падения. Однако жалкие 9 голов в Эвертоне никак нельзя сравнить с 41 в Бешикташе. К слову, и в Кристал Пэлас он закрепиться не сумел. На родине Тосуна встретили со всеми почестями. Боссы “орлов” готовы предоставить ему место в основном составе. Вот только может ли он вернуться на прежний уровень? Жедсон (Бенфика – Галатасарай, аренда)

Как и у Тосуна, карьера Жедсона Фернандеша в Англии не задалась. В Тоттенхэме он хорошо тренировался, несколько раз удостоился похвалы от Жозе Моуриньо и на этом все. За “шпор” он сыграл всего восемь матчей, и не сказать, что запомнился своей игрой.

Галатасарай – другая история. Во-первых, чемпионат Турции намного слабее АПЛ. Это означает, что у парня будет намного больше шансов проявить себя. Во-вторых, Жедсона сразу брали под основу, чего ему не могли гарантировать в Тоттенхэме. Возможно, именно в Галатасарае он заработает себе вызов в сборную Португалии на Евро-2020.

Брайан Рендольс (Даллас — Рома)

Талантливый американский защитник Брайан Рендольс перебрался в Рому. В этом трансфере не было бы ничего особенного, если бы за парнем не охотились Ювентус и другие топ-клубы из Италии. Однако он выбрал римлян. Официально Рома арендовала Рейнольдса до 30 июня 2021 года с обязательством выкупа за 7,5 миллиона евро. Как сообщили некоторые СМИ, сделать выбор в пользу "волков" Рендольсу помогли связи в США владельца Ромы Фридкина.

До лета футболист, скорее всего, будет пытаться акклиматизироваться к чемпионату Италии, так как он разительно отличается от американской МЛС.

Богдан Бондаренко, Football.ua