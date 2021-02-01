Украина

Долгожданная новость из Италии — украинский полузащитник Шахтер перебрался в клуб Серии А!

Виктор Коваленко подписал с Аталантой, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В стане "бергамасков" 24-летний хавбек будет выступать вместе со своим партнером по сборной Украины — Русланом Малиновским. Руслан наверняка на первых порах сильно поможет Виктору в вопросах адаптации к новой стране и новой команде.

По информации ряда авторитетных СМИ, трансфер Коваленко обошелся Аталанте в 700 тысяч евро. Отметим, что такая относительно невысокая цена стала возможной из-за того, что уже летом у Коваленко истекал контракт с "горняками".

Воспитанник действующего чемпиона Украины также был интересен другой итальянской команде, Роме, и Бенфике. В текущем сезоне украинский хавбек провел за Шахтер 11 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

Суммарно Коваленко провел в футболке дончан 199 поединков, отметившись 32 забитыми голами и 12 ассистами.

Ранее сообщалось, что в новом клубе Виктор будет выступать под № 20.

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