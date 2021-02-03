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Обновленный дизайн PREDATOR сочетает в себе обновленную технологию DEMONSKIN 2.0 c увеличенным количеством шипов и улучшенную посадку, что позволяет игрокам добиваться наилучших результатов в игре.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба получил новые бутсы от компании adidas - PREDATOR FREAK.

Новые бутсы PREDATOR FREAK разработаны с использованием технологии DEMONSKIN 2.0, которая обеспечивает поддержку стопы на 360 градусов. Технология DEMONSKIN, впервые появившаяся в прошлом сезоне и ставшая результатом работы компьютерного алгоритма, представляет собой резиновые шипы, которые расположены в зонах контакта с мячом. Команда разработчиков adidas, учитывая отзывы ведущих игроков мира при создании новой модели, увеличила покрытие, расположив шипы таким образом, чтобы обеспечить игрокам повышенный контроль над мячом и усилить его подкрутку при ударе.

«С момента, как я надел новые бутсы, я сразу понял, что adidas со своей новой технологией DEMONSKIN, создал нечто особенное. При первом же ударе я сразу почувствовал разницу при контакте с мячом. Я искренне рад, что мой опыт учитывался при разработке новых PREDATOR», – комментирует силуэт Поль Погба.

«Бутсы PREDATOR для меня – идеальная обувь. Испытав новую модель на тренировках, я могу уверенно заявить, что новые бутсы позволяют мне лучше контролировать мяч», – говорит полузащитница женской команды Барселона Тони Дагган.

Новые бутсы PREDATOR FREAK являются еще одной моделью adidas, которая помогает спортсмену раскрыть все свои способности. Силуэт PREDATOR изменился за счет нового дизайна носка, который дает ноге больше возможностей для движения, а также способствует адаптации бутсы к ноге. Еще одним обновлением в дизайне является улучшенная технология CONTROLFAME – шипованная подошва, которая способствует лучшему сцеплению с поверхностью, повышенному контролю и стабилизации шага спортсмена для обеспечения полной мощности движений.

Внешний вид PREDATOR FREAK также обновился. Вдохновленный дизайном таких успешных моделей, как 1998 PREDATOR ACCELERATOR и 2000 PREDATOR PRECISION, новый силуэт бутс отличается тремя полосками, проходящими от центра бутс вокруг пятки с переходом на нижнюю части модели. Завершают эффектный образ яркие желтые шипы DEMONSKIN на ярко-синем фоне.

Начиная с 1994 года, модель adidas PREDATOR ассоциируется с именами величайших футболистов мира, что сделало бутсы неотъемлемой частью истории футбола. Следуя традиции, в новых бутсах PREDATOR FREAK будут играть футболисты, среди которых Поль Погба, Тони Дагган, Марк-Андре Тер Штеген, Давид Алаба и Эбби Далкемпер.