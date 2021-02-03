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Клуб украинского хавбека разгромил Ойр Тонгерен из четвертого по силе дивизиона страны.

Гент пробился в 1/8 финала Кубка Бельгии благодаря разгромной победе над Ойр Тонгерен, который выступает во Втором любительском дивизионе по футболу (четвертый по величине).

"Буйволы" отправили в ворота пять безответных мячей, автором одного из которых стал полузащитник Роман Безус.

Украинец вышел на замену в первом тайме, после чего отметился взятием ворот соперника на 33-й минуте встречи.

Этот гол стал вторым для Гента в этой игре, а для самого Безуса — дебютным в текущем сезоне во всех турнирах.

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