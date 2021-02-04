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Украинец провел все 90 минут в матче Кубка Бельгии.

Андерлехт пробился в 1/8 финала Кубка Бельгии благодаря уверенной победе над Льежем, который выступает в Первом любительском дивизионе по футболу (третий по величине).

Нельзя не отметить, что в стартовом составе Андерлехта на данный поединок появился крайний защитник Богдан Михайличенко, который до этого не выходил на поле в 2021 году и оказывался вне заявки своей команды в шести официальных поединках кряду (не играл — восемь матчей подряд).

Украинец провел на поле все 90 минут, тогда как финальный свисток зафиксировал победу Андерлехта со счетом 2:0.

Стоит отметить, в январе этого года бельгийское издание FootNews.be сообщало, что причиной потери Михаличенко места в составе является языковой барьер и определенные трудности с адаптацией. При этом всего на счету украинского фулбека в текущем сезоне 13 матчей, один гол и один ассист.

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