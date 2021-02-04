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Экс-форвард сборной Франции отметился двумя забитыми мячами.

Мексиканский Тигрес в первом четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира минимально обыграл корейский Ульсан со счетом 2:1.

Корейская команда открыла счет в матче в середине первого тайма, но мексиканцы ответили оформленным дублем от 35-летнего экс-форварда сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка.

В полуфинале турнира Тигрес сыграет против победителя Копа Либертадорес — Палмейраса.

Во втором четвертьфинале КЧМ сойдутся катарский Аль-Духаиль и египетский Аль-Ахли. Матч пройдет сегодня в 19:30 по киевскому времени. Победитель этой пары в полуфинале сыграет против мюнхенской Баварии.

Тигрес — Ульсан 2:1

Голы: Жиньяк, 38, 45+5 (пен.) — Ким Ки Хи, 24