Экс-форвард сборной Франции отметился двумя забитыми мячами.
Игроки Тигреса, Getty Images
04 февраля 2021, 18:37
Мексиканский Тигрес в первом четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира минимально обыграл корейский Ульсан со счетом 2:1.
Корейская команда открыла счет в матче в середине первого тайма, но мексиканцы ответили оформленным дублем от 35-летнего экс-форварда сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка.
В полуфинале турнира Тигрес сыграет против победителя Копа Либертадорес — Палмейраса.
Во втором четвертьфинале КЧМ сойдутся катарский Аль-Духаиль и египетский Аль-Ахли. Матч пройдет сегодня в 19:30 по киевскому времени. Победитель этой пары в полуфинале сыграет против мюнхенской Баварии.
Тигрес — Ульсан 2:1
Голы: Жиньяк, 38, 45+5 (пен.) — Ким Ки Хи, 24